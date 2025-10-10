Kita-Standort in Weißensee bleibt ein Thema

Plant die Stadt Füssen in Weißensee eine Zersiedelung der Landschaft? So urteilte zumindest die Regierung von Schwaben über die Pläne der Kommune, eine Kita am Sportgelände zu errichten. Das sieht man bei der Stadt vollkommen anders: „Der Bebauungsplan stellt keine Zersiedelung dar, sondern dient der gezielten Ergänzung und Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur“, urteilten die Kommunalpolitiker jetzt in ihrer Antwort an die Regierung.
Stadt Füssen gibt bei Kita nicht klein bei
