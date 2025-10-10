Icon Menü
Stadt Füssen will Kita weiterhin beim Sportplatz in Weißensee errichten

Stadt Füssen gibt bei Kita nicht klein bei

Kita-Standort in Weißensee bleibt ein Thema

Die Stadt Füssen will eine Gemeinbedarfsfläche bei dem Sportplatz in Weißensee ausweisen. Ob die Regierung von Schwaben da mitspielt, ist aber fraglich.
Von Heinz Sturm
    Das Sportgelände in Weißensee: Hier möchte die Stadt Füssen eine Gemeinbedarfsfläche ausweisen.
    Das Sportgelände in Weißensee: Hier möchte die Stadt Füssen eine Gemeinbedarfsfläche ausweisen. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Plant die Stadt Füssen in Weißensee eine Zersiedelung der Landschaft? So urteilte zumindest die Regierung von Schwaben über die Pläne der Kommune, eine Kita am Sportgelände zu errichten. Das sieht man bei der Stadt vollkommen anders: „Der Bebauungsplan stellt keine Zersiedelung dar, sondern dient der gezielten Ergänzung und Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur“, urteilten die Kommunalpolitiker jetzt in ihrer Antwort an die Regierung.

