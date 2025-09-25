Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Numata (Japan) wird 30 Jahre alt

Wann ist ein Füssener Bürgermeister je so reich beschenkt worden? Anlässlich des 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Numata reiste Maximilian Eichstetters Amtskollege Minoru Hoshino mit einer Delegation aus Japan an – und brachte nicht nur herzliche Grüße mit, sondern auch zahlreiche kunstvolle Geschenke. Jedes einzelne präsentierte die reiche Kultur und das exzellente Handwerk Numatas. Viele der Präsente sollen künftig im Amtszimmer an der Lechhalde an diese besondere Verbindung erinnern.

