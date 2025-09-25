Icon Menü
Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Numata (Japan) wird 30 Jahre alt

Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Numata (Japan) wird 30 Jahre alt

Bei einem Festakt wird die besonderen Beziehung Füssens zu dem Ort in Zentraljapan gewürdigt. Eine große Delegation aus Nippon gastiert im Allgäu-
    Minoru Hoshino und Maximilian Eichstetter trugen sich feierlich ins Goldene Buch der Stadt ein zum 30-Jährigen der Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Numata. Dahinter zweiter Bürgermeister Christian Schneider und dritter Bürgermeister Wolfgang Bader.
    Minoru Hoshino und Maximilian Eichstetter trugen sich feierlich ins Goldene Buch der Stadt ein zum 30-Jährigen der Städtepartnerschaft zwischen Füssen und Numata. Dahinter zweiter Bürgermeister Christian Schneider und dritter Bürgermeister Wolfgang Bader. Foto: Werner Hacker

    Wann ist ein Füssener Bürgermeister je so reich beschenkt worden? Anlässlich des 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Numata reiste Maximilian Eichstetters Amtskollege Minoru Hoshino mit einer Delegation aus Japan an – und brachte nicht nur herzliche Grüße mit, sondern auch zahlreiche kunstvolle Geschenke. Jedes einzelne präsentierte die reiche Kultur und das exzellente Handwerk Numatas. Viele der Präsente sollen künftig im Amtszimmer an der Lechhalde an diese besondere Verbindung erinnern.

