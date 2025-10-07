"Staunen und Wissen": Ein neuer Schatz des Museums der Stadt Füssen geht online

In der Reihe „Staunen und Wissen“ ist ein neuer Schatz aus dem Museum der Stadt Füssen online gegangen: eine Hinweistafel aus dem früheren Füssener Hallenbad, das 1973 in Betrieb ging. Zum prämierten Architekturentwurf passte damals nur eine Beschilderung von ebenso hoher Qualität: Für das Design der Schilder wurde einer der damals bekanntesten deutschen Grafikdesigner gewonnen: Otl Aicher (1922 – 1991), der für den visuellen Auftritt der Olympischen Spiele in München 1972 verantwortlich gezeichnet hatte. Bis heute weltbekannt sind seine Piktogramme der einzelnen Sportarten. Mit dem Wegeleitsystem des gebürtigen Ulmers für das Hallenbad fand modernes, internationales Design seinen Weg nach Füssen.
Freude am Entdecken
