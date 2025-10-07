Icon Menü
„Staunen und Wissen“: Museum der Stadt Füssen zeigt Hinweistafeln von Otl Aicher aus dem Füssener Hallenbad

Freude am Entdecken

"Staunen und Wissen": Ein neuer Schatz des Museums der Stadt Füssen geht online

Vom Otl Aicher gestaltete Hinweistafeln des früheren Füssener Hallenbads setzen Serie des Museums fort. Er hatte auch die Optik eines Großereignisses geprägt.
    Eine der von Otl Aicher gestaltete Hinweistafeln aus dem früheren Füssener Hallenbad.
    Eine der von Otl Aicher gestaltete Hinweistafeln aus dem früheren Füssener Hallenbad. Foto: Simon Toplak

    In der Reihe „Staunen und Wissen“ ist ein neuer Schatz aus dem Museum der Stadt Füssen online gegangen: eine Hinweistafel aus dem früheren Füssener Hallenbad, das 1973 in Betrieb ging. Zum prämierten Architekturentwurf passte damals nur eine Beschilderung von ebenso hoher Qualität: Für das Design der Schilder wurde einer der damals bekanntesten deutschen Grafikdesigner gewonnen: Otl Aicher (1922 – 1991), der für den visuellen Auftritt der Olympischen Spiele in München 1972 verantwortlich gezeichnet hatte. Bis heute weltbekannt sind seine Piktogramme der einzelnen Sportarten. Mit dem Wegeleitsystem des gebürtigen Ulmers für das Hallenbad fand modernes, internationales Design seinen Weg nach Füssen.

