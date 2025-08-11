Zehnjähriger Junge stürzt am Steinebach bei Pfronten Wasserfall hinunter

Am Steinebach in Pfronten-Kappel ist am Donnerstag gegen 15 Uhr ein zehnjähriger Junge einen Wasserfall hinuntergestürzt. Das berichten die Bergretter in den sozialen Netzwerken. Dabei verletzte sich das Kind am Kopf und am Brustkorb.

Gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgten die Einsatzkräfte den verletzten Zehnjährigen vor Ort und brachten ihn dann mit einem Rettungsfahrzeug zum Hubschrauber. Von dort aus flogen sie ihn weiter in ein Krankenhaus.

Medizinischer Notfall am Breitenberg: Hubschrauber rückt aus

Einen weiteren Einsatz für die Bergwacht Pfronten gab es am Samstag um 13 Uhr. Auf der Hochalphütte am Breitenberg zeigte eine 48-jährige Frau plötzlich auftretende neurologische Symptome, darunter Sprachstörungen.

Aufgrund des Lagebildes entschied der Einsatzleiter der Bergwacht, einen Rettungshubschrauber mit Notarzt hinzuzuziehen. Das Team des Rettungshubschraubers rückte schnell aus und versorgte die Patientin vor Ort.

Bergwacht Pfronten unterstützt bei Rettungseinsatz

Danach brachten die Einsatzkräfte die Patientin zusammen mit der Bergwacht zum Hubschrauber. Mit diesem flogen sie die Frau in ein Krankenhaus.

