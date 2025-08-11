Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Steinebach bei Pfronten-Kappel: Junge stürzt Wasserfall hinunter – Einsatz für die Bergwacht

Bergwacht Pfronten

Zehnjähriger Junge stürzt am Steinebach bei Pfronten Wasserfall hinunter

In den letzten Tagen ist die Bergwacht Pfronten zweimal ausgerückt. In einem Fall war ein Kind einen Wasserfall hinuntergestürzt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Bergwacht Pfronten berichtet auf Facebook von zwei Einsätzen.
    Die Bergwacht Pfronten berichtet auf Facebook von zwei Einsätzen. Foto: Matthias Bein, dpa (Symbolbild)

    Am Steinebach in Pfronten-Kappel ist am Donnerstag gegen 15 Uhr ein zehnjähriger Junge einen Wasserfall hinuntergestürzt. Das berichten die Bergretter in den sozialen Netzwerken. Dabei verletzte sich das Kind am Kopf und am Brustkorb.

    Gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgten die Einsatzkräfte den verletzten Zehnjährigen vor Ort und brachten ihn dann mit einem Rettungsfahrzeug zum Hubschrauber. Von dort aus flogen sie ihn weiter in ein Krankenhaus.

    Medizinischer Notfall am Breitenberg: Hubschrauber rückt aus

    Einen weiteren Einsatz für die Bergwacht Pfronten gab es am Samstag um 13 Uhr. Auf der Hochalphütte am Breitenberg zeigte eine 48-jährige Frau plötzlich auftretende neurologische Symptome, darunter Sprachstörungen.

    Aufgrund des Lagebildes entschied der Einsatzleiter der Bergwacht, einen Rettungshubschrauber mit Notarzt hinzuzuziehen. Das Team des Rettungshubschraubers rückte schnell aus und versorgte die Patientin vor Ort.

    Bergwacht Pfronten unterstützt bei Rettungseinsatz

    Danach brachten die Einsatzkräfte die Patientin zusammen mit der Bergwacht zum Hubschrauber. Mit diesem flogen sie die Frau in ein Krankenhaus.

    Mehr Nachrichten aus dem südlichen Ostallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden