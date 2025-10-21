Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten stößt mit ihrem Tag der offenen Tür auf großes Interesse

Auf großes Interesse ist der Tag der offenen Tür in der Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten anlässlich des Deutschen Lungentages gestoßen. „Wir sind begeistert, dass so viele Menschen den Weg zu uns gefunden haben“, zeigte sich Geschäftsführer Andreas Nitsch erfreut, „sogar Gäste aus weiter entfernten Regionen waren dabei.“ Dem Anlass gemäß stand der Tag unter dem Motto „Gesundheit rund um die Lunge“. Zahlreiche Informationsangebote zur Pneumologie gaben Einblicke in Diagnostik und Therapie. Besonders gefragt waren die Fachvorträge von Chefarzt Dr. Andreas Wagner, den Oberärztinnen und Oberärzten, Sportwissenschaftlern sowie Therapeutinnen und Therapeuten. Sie informierten praxisnah zu Themen wie Lungenembolie, Schlafapnoe, Asthma, COPD, Lungensport und Atemtechnik. Zudem lud die Ernährungsberatung zu einer Gesprächsrunde über die Zusammenhänge von Ernährung und Atmung ein – inklusive Kostproben aus der lungenfreundlichen Küche mit entzündungshemmenden Gewürzen.

Großer Bedard an Aufklärung und Prävention

Der Tag der offenen Tür sei nicht nur ein informativer, sondern auch ein herzlicher Begegnungstag zwischen dem Klinikteam, Patientinnen, Patienten und der Bevölkerung gewesen, zieht die Fachklinik in einer Pressemitteilung Bilanz. „Das große Interesse bestätigt uns darin, wie wichtig Aufklärung und Prävention im Bereich der Lungengesundheit sind“, resümierte Chefarzt Wagner. Großen Zuspruch fanden auch die Führungen durch den im vergangenen Jahr eröffneten Neubau der Klinik. Der zweigliedrige Trakt enthält unter anderem 104 Patientenzimmer mit Hotelcharakter. Damit wurde auch der Weg frei, die bestehenden Trakte der Klinik zu sanieren, die aus dem Ende der 1970er Jahre eröffneten DAK-Kurzentrum in Pfronten hervorging. 2017 kaufte die Familie Conle aus Sonthofen über ihre Firmengruppe CoCo Real die Klinik. 20 Millionen Euro investierte sie seitdem unter anderem in den Neubau sowie das neue Parkhaus bei der Klinik. Die Fachklinik ist spezialisiert auf die stationäre Rehabilitation in den Bereichen Pneumologie (Lungenheilkunde) und Psychosomatik. Überdies stehen im Fachbereich Psychosomatik 32 Akut-Betten bereit.

Alpakas lassen Kinderaugen leuchten

Ein besonderer Höhepunkt beim Tag der offenen Tür war das Kinderprogramm mit Stoffbeutelbemalen und den Alpakas aus Pfronten, die für leuchtende Kinderaugen sorgten. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgte das Team der Cafeteria und der Küchenchef mit einem abwechslungsreichen Angebot.