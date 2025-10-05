Wenn Besuchern der Sinn nach Glühwein steht

„Gibt es hier irgendwo Glühwein?“, fragte ein Besucher am „Tag der Regionen“, der am Sonntag bereits zum 26. Mal in Pfronten über die Bühne ging. Kein Wunder, sorgte doch ein eiskalter Wind dafür, dass man sich fast schon wie auf einem Weihnachtsmarkt fühlen konnte. Mehr als 20 Händler hatten von 11 bis 16 Uhr die Türen ihrer Läden für Kunden geöffnet, während vom Haus des Gastes bis zum Pfarrheim St. Nikolaus sogar bis 17 Uhr zahlreiche Stände auf einem Bauern- und Handwerkermarkt eine äußerst bunte Auswahl ganz verschiedener Angebote präsentierten und der ein oder andere Sportverein die Werbetrommel für sich rührte.
Tag der Regionen in Pfronten
