Tag der Regionen mit Handwerker- und Bauernmarkt in Pfronten: das ist geboten

Aktionstag

Am Erntedank-Sonntag geht es in Pfronten wieder hoch her: das ist geplant

Für den „Tag der Regionen“ am 5. Oktober haben sich zahlreiche Anbieter für den Handwerker- und Bauernmarkt angemeldet. Auch bei den Einzelhändlern ist viel los.
    "Kuhle" Holzprodukte bereicherten im vergangenen Jahr das Angebot.
    "Kuhle" Holzprodukte bereicherten im vergangenen Jahr das Angebot. Foto: Markus Röck (Archiv)

    Buntes Treiben an Marktständen und offene Geschäfte mit vielfältigen Aktionen – so kennt man den „Tag der Regionen“ am Erntedanksonntag seit Jahren in Pfronten. Auch heuer erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breites Angebot bei der mittlerweile 26. Auflage in der Gemeinde. Das Motto lautet bundesweit diesmal „Starke Regionen – Starke Demokratie“. Regionale Wirtschaftskreisläufe seien ein wichtiger Bestandteil einer resilienten und krisenfesten Gesellschaft, sorgten für Arbeitsplätze, eine stabile Nahversorgung und stärkten den sozialen Zusammenhalt. „Das alles trägt dazu bei, unsere Demokratie zu festigen und unsere Lebensqualität zu verbessern“, so der veranstaltende Bundesverband der Regionalbewegungen. Zudem böten starke Regionen Raum für Mitbestimmung, Vielfalt und Miteinander.

