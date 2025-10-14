Icon Menü
Tannheimer Tal, Vils, Jungholz: Skilifte stehen vor ungewisser Zukunft

Winter im Allgäu

Diese Skigebiete in den Allgäuer Alpen stehen vor dem endgültigen Aus

Nicht nur in Jungholz ist die Lage heikel: Das Ende für einen Kinderskilift nahe dem Allgäu ist bereits besiegelt, ein anderes Skigebiet verlor die Betriebserlaubnis.
Von Benedikt Siegert
    In den Allgäuer Alpen stehen einige Skilifte vor einer ungewissen Zukunft – nicht nur in Jungholz.
    In den Allgäuer Alpen stehen einige Skilifte vor einer ungewissen Zukunft – nicht nur in Jungholz. Foto: Wolfgang Ehn (Archivbild)

    Noch gut zwei Monate, dann wird die Skisaison im Tannheimer Tal mit einem großen Winter-Opening eingeläutet. Im Programm wirbt der Tourismusverband mit Partymusik auf den Hütten, Skitests aller großen Marken und Lawinenvorträgen. Ausgespart wird auch heuer wieder notgedrungen ein Skigebiet, das früher zu den mit am stärksten frequentierten im Tannheimer Tal gehörte: die Krinnenlifte in Nesselwängle (Bezirk Reutte).

