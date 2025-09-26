Die Tiroler Straße in Pfronten bleibt eine Woche länger gesperrt

Noch etwas Geduld müssen die Verkehrsteilnehmer auf der Tiroler Straße in Pfronten aufbringen. Die Vollsperrung wegen Kanalanschlussarbeiten dauert noch bis Donnerstag, 2. Oktober, und damit eine Woche länger als geplant. Grund sind unvorhergesehene Probleme, wie Hauptamtsleiter Martin Haff im Gemeinderat bekannt gab. Erst am Freitag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, kann der Verkehr wieder rollen. In der Nacht davor wird die Baufirma die Sperrung abbauen. Der Durchgangsverkehr wird überörtlich umgeleitet. Innerorts wird der Verkehr jeweils mit Einbahnregelung in Richtung Süden über den Unteren Hauswang und in Richtung Norden über den Flurweg, die Deckel-Maho-Straße und die Badstraße.

Markus Röck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87459 Pfronten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis