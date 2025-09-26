Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Tiroler Straße in Pfronten wird wegen Bauarbeiten noch eine Woche länger gesperrt als geplant.

Geduld gefragt

Die Tiroler Straße in Pfronten bleibt eine Woche länger gesperrt

Wegen unvorhergesehener Probleme bei Kanalanschlussarbeiten der Firma DMG Mori wird der gesamte Verkehr noch bis Donnerstag, 2. Oktober, umgeleitet.
Von Markus Röck
    • |
    • |
    • |
    Wegen Kanalanschlussarbeiten der Firma DMG Mori bleibt die Tiroler Straßen in Pfronten noch bis Donnerstag, 2. Oktober, gesperrt.
    Wegen Kanalanschlussarbeiten der Firma DMG Mori bleibt die Tiroler Straßen in Pfronten noch bis Donnerstag, 2. Oktober, gesperrt. Foto: Markus Röck

    Noch etwas Geduld müssen die Verkehrsteilnehmer auf der Tiroler Straße in Pfronten aufbringen. Die Vollsperrung wegen Kanalanschlussarbeiten dauert noch bis Donnerstag, 2. Oktober, und damit eine Woche länger als geplant. Grund sind unvorhergesehene Probleme, wie Hauptamtsleiter Martin Haff im Gemeinderat bekannt gab. Erst am Freitag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, kann der Verkehr wieder rollen. In der Nacht davor wird die Baufirma die Sperrung abbauen. Der Durchgangsverkehr wird überörtlich umgeleitet. Innerorts wird der Verkehr jeweils mit Einbahnregelung in Richtung Süden über den Unteren Hauswang und in Richtung Norden über den Flurweg, die Deckel-Maho-Straße und die Badstraße.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden