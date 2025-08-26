Füssener beim Gipfeltreffen der Trachtler

Tracht und Mundart: unnützer Ballast oder wertvolles Privileg? Beim „Ersten Gipfeltreffen der Trachtenvereine des Alpenraums“ trafen sich Spitzenrepräsentanten der vier Verbände aus Bayern, Tirol, Südtirol und dem angrenzenden Trentino – und auch eine Füssener Abordnung war mit von der Partie. Bei dem zweitägigen Symposium tauschten die Vertreter der Landesverbände im Trientiner Vallarsa (zu Deutsch Brandtal) ihre Erfahrungen aus und diskutierten Zukunftsperspektiven. Die Südtiroler sollen zum nächsten Treffen eingeladen werden, das Bayern und Tirol veranstalten.

