Füssener beim Gipfeltreffen der Trachtler

Trachtler aus der Alpenregion tauschen sich im Trientiner Vallarsa über Zukunftsperspektiven aus. Mit von der Partie sind Mitglieder des Füssener Trachtenvereins Almrausch.
Von Anton Reichart
    Die Chefs der alpenländischen Trachtenvereine (von links): Max Bertl, Marina Mattarei, Hugo-Daniel Stoffella, Hermann Kurz und Günter Frey.
    Die Chefs der alpenländischen Trachtenvereine (von links): Max Bertl, Marina Mattarei, Hugo-Daniel Stoffella, Hermann Kurz und Günter Frey. Foto: Anton Reichart

    Tracht und Mundart: unnützer Ballast oder wertvolles Privileg? Beim „Ersten Gipfeltreffen der Trachtenvereine des Alpenraums“ trafen sich Spitzenrepräsentanten der vier Verbände aus Bayern, Tirol, Südtirol und dem angrenzenden Trentino – und auch eine Füssener Abordnung war mit von der Partie. Bei dem zweitägigen Symposium tauschten die Vertreter der Landesverbände im Trientiner Vallarsa (zu Deutsch Brandtal) ihre Erfahrungen aus und diskutierten Zukunftsperspektiven. Die Südtiroler sollen zum nächsten Treffen eingeladen werden, das Bayern und Tirol veranstalten.

