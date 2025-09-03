Vorfreude in Füssen auf wertvolle Barockgitarre

Wie seine Kollegen Pierre und Eric Chaubert hat es auch der Füssener Geigenbaumeister Oliver Radke nur wenige Schritte von der Werkstatt in der Altstadt zur Eröffnung des Treffpunkts Geigenbau im Rahmen des Vielsaitig-Festivals. In kurzen Ansprachen vor einem großen Besucherkreis wiesen am Mittwoch Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader, Eric Chaubert für die teilnehmenden Instrumentenbauer und Museumsleiterin Dr. Isabell Schwarz auf das „Highlight“ am Veranstaltungsort hin: Aus Füssens Partnerstadt Cremona ist einmal mehr das Geigenbauerpaar Sibylle und Gaspar Borchardt gekommen, um in der Schau seine Instrumente zu präsentieren und den fachlichen Austausch mit acht Kollegen im ehemaligen Benediktinerkloster weiter zu vertiefen. Bis einschließlich Samstag, 6. September, kann man jeweils von 10 bis 17 Uhr Geigenbauern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cremona Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Treffpunkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis