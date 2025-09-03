Icon Menü
Treffpunkt Geigenbau in Füssen: Meistern bei der Arbeit über die Schulter schauen

Treffpunkt Geigenbau in Füssen

Vorfreude in Füssen auf wertvolle Barockgitarre

Die Instrumentenbauer geben am Mittwoch (heute, 3. September) den Auftakt: Mit dem Start des Treffpunkts Geigenbau beginnt das Festival Vielsaitig in Füssen. Erneut sind Gäste aus Cremona vertreten.
Von Werner Hacker
    • |
    • |
    • |
    Eric Chaubert (rechts) hatte den "Treffpunkt Geigenbau" eröffnet. Hier im Austausch mit Urs Langenbacher (Mitte) und Oliver Radke.
    Eric Chaubert (rechts) hatte den "Treffpunkt Geigenbau" eröffnet. Hier im Austausch mit Urs Langenbacher (Mitte) und Oliver Radke. Foto: Werner Hacker

    Wie seine Kollegen Pierre und Eric Chaubert hat es auch der Füssener Geigenbaumeister Oliver Radke nur wenige Schritte von der Werkstatt in der Altstadt zur Eröffnung des Treffpunkts Geigenbau im Rahmen des Vielsaitig-Festivals. In kurzen Ansprachen vor einem großen Besucherkreis wiesen am Mittwoch Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader, Eric Chaubert für die teilnehmenden Instrumentenbauer und Museumsleiterin Dr. Isabell Schwarz auf das „Highlight“ am Veranstaltungsort hin: Aus Füssens Partnerstadt Cremona ist einmal mehr das Geigenbauerpaar Sibylle und Gaspar Borchardt gekommen, um in der Schau seine Instrumente zu präsentieren und den fachlichen Austausch mit acht Kollegen im ehemaligen Benediktinerkloster weiter zu vertiefen. Bis einschließlich Samstag, 6. September, kann man jeweils von 10 bis 17 Uhr Geigenbauern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen

