Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf der B16 im Ostallgäu - Kleinkinder im Auto

Schlimmer Unfall auf der B16 zwischen Rieden und Roßhaupten im Ostallgäu am frühen Donnerstagmorgen (28.8.2025): Gegen 6 Uhr war ein 41-jähriger Autofahrer von Füsssen in Richtung Marktoberdorf unterwegs, als er laut Zeugenaussagen in der Nähe der Abzweigung nach Dietringen nach links in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß er nach Polizeiangaben mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen.

Schwerer Unfall auf der B16 im Ostallgäu: Zwei Kleinkinder im Auto

Der Autofahrer musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert werden. Im Fahrzeug des 41-Jährigen befanden sich außerdem zwei kleine Kinder im Alter von drei Jahren und sieben Monaten. Sie wurden leicht beziehungsweise schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei verhinderten ihre Kindersitze Schlimmeres.

Die 45-jährige Fahrerin des Kleintransporters erlitt Beinverletzungen, ihr 68-jähriger Beifahrer wurde am Oberkörper verletzt. Rettungskräfte brachten beide vorsorglich ins Krankenhaus, so die Polizei.

Bundesstraße im Allgäu zwischen Roßhaupten und Rieden am Forggensee voll gesperrt

An der Unfallstelle auf der B16 im Ostallgäu waren außerdem die Feuerwehren aus Rieden am Forggensee und Füssen im Einsatz, um bei der Bergung der Insassen zu helfen. Die B16 blieb nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine großräumige Umleitung ein.

