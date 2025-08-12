Wagen kracht an Kontrollstelle am Grenztunnel Füssen gegen Polizeiauto

Ein Autofahrer ist am Montag, 11.8.2025, am Grenztunnel bei Füssen mit seinem Pkw gegen einen Polizeiwagen gekracht. Der 37-Jähriger war offenbar eingeschlafen. Aber der Reihe nach.

Der Familienvater war nach Angaben der Verkehrspolizei am Montagmorgen, 11.8.2025, mit seinem Auto von Österreich nach Deutschland unterwegs. Im Wagen saßen zudem seine 33-jährige Ehefrau und ihr gemeinsames Baby.

Auto prallt an Kontrollstelle am Grenztunnel Füssen gegen Polizeiwagen

Der 37-Jährige fuhr durch den Füssener Grenztunnel und reiste über die Grenze nach Deutschland ein. An der Kontrollstelle der Bundespolizei an der A7 bei Füssen stand ein uniformiertes Einsatzfahrzeug der Polizei. Es war mit einer Warntafel ausgestattet und hatte zur Absicherung das Blaulicht eingeschaltet.

Der Mann schlief laut Polizei während der Fahrt ein. Sein Wagen fuhr in die Absicherung und krachte gegen das Polizeiauto. Das Einsatzfahrzeug wurde daraufhin mehrere Meter nach vorn geschoben und prallte schließlich gegen eine Betonwand.

Polizei: Mann, Frau und Baby bei Unfall nicht schwer verletzt

Die Polizisten schauten sich nach dem Unfall das Fahrzeug des 37-Jährigen genauer an, in dem dessen Ehefrau (33) und ihr gemeinsames Baby saßen. Die Familie wurde nach Angaben der Beamten „glücklicherweise nicht schwer verletzt“.

Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 37-jährige Familienvater muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Zwei Autos kaputt: 16.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Bei dem Unfall am Grenztunnel Füssen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A7 im Allgäu

Strecke: Die A7, offiziell Bundesautobahn 7 führt quer durchs Allgäu, vom Grenztunnel bei Füssen im Süden bis Fellheim nördlich von Memmingen.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A7 über Ulm, Würzburg, Kassel, Hannover und Hamburg bis nach Flensburg an die dänische Grenze, also von Süden bis ganz in den Norden.

Länge im Allgäu: Von Füssen bis Höhe Fellheim schlängelt sich die A7 knapp 83 Kilometer durchs Allgäu.

Länge gesamt: Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn sowie die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas.

Ausbau: Die A7 ist weitestgehend vierspurig, teils auch sechsspurig ausgebaut.

Verkehr: Auf einigen Abschnitten der A7 sind täglich über 100.000 Fahrzeuge unterwegs.

