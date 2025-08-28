Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf der B16 im Ostallgäu - Kleinkinder im Auto

Schlimmer Unfall auf der B16 zwischen Rieden und Roßhaupten im Ostallgäu heute am frühen Donnerstagmorgen (28.8.2025). Aktuell läuft dort ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften - die Straße ist voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen Transporter gekracht.

Schwerer Unfall auf der B16 im Ostallgäu: Zwei Kleinkinder im Auto

In dem Auto saßen nach Angaben der Polizei vor Ort ein Vater aus dem Ostallgäu und zwei Kleinkinder. In dem Transporter aus dem Raum Augsburg befanden sich zwei Menschen, die bei dem Zusammenstoß verletzt wurden.

Der Vater aus dem Pkw befand sich nach dem Zusammenstoß in einem kritischen Zustand und wurde per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Zu den beiden Kindern, eines davon ist offenbar noch ein Baby, gibt es aktuell keine näheren Angaben - sie sollen mindestens unter Schock stehen.

Bundesstraße im Allgäu zwischen Roßhaupten und Rieden am Forggensee voll gesperrt

An der Unfallstelle auf der B16 im Ostallgäu war am Morgen ein großes Aufgebot an Rettungsdiensten, Feuerwehren, Polizei und Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bundesstraße bleibt in diesem Abschnitt am Donnerstagmorgen noch längere Zeit gesperrt.

Weitere Informationen folgen.