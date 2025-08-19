Motorradfahrer (58) aus Deutschland prallt in Berwang mit Reh zusammen

Ein Motorradfahrer aus Deutschland ist bei einem Wildunfall am Montagabend, 18.8.2025, bei Berwang (Bezirk Reutte in Tirol) verletzt worden. Wie schwer ist laut Polizei noch unklar.

Der 58-Jährige war nach Angaben der Tiroler Polizei am Montag, 18.8.2025, gegen 22 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landstraße L21 in Richtung Berwang unterwegs. Der Fahrar stieß mit einem Reh zusammen, das offenbar auf die Straße gelaufen war, und stürzte.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh in Berwang verletzt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt - wie schwer ist aber noch nicht klar. Der Notarzthubschrauber RK-2 flog den 58-jährigen Deutschen ins Krankenhaus nach Reutte.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at