12 Rettungsfahrzeuge, ein Hubschrauber: Schwerer Unfall bei Pfronten

Schwerer Unfall am Samstagabend auf der Staatsstraße 2520, der ehemaligen B309, zwischen Pfronten und Nesselwang. Dort krachten im Bereich einer Kurve ein Audi und ein Opel ineinander. Weil es zahlreiche Verletzte, darunter auch ein Kind, gab, rasten insgesamt 12 Rettungsfahrzeuge gegen 18 Uhr zum Unfallort. Zudem war der Rettungshubschrauber aus Reutte im Einsatz.

Unfall bei Pfronten am Samstagabend: Audi kracht in Gegenverkehr

Nach ersten Informationen war ein Audi, der aus Pfronten kommend in Richtung Nesselwang unterwegs war, in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Wagen kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel. Zwei weitere Fahrzeuge waren zudem in den Unfall verwickelt - an ihnen entstanden aber nur leichtere Schäden.

Unfall am Samstag: Ein Schwerverletzter, acht Insassen mit leichten Blessuren

Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Unfall verletzt – einer davon schwer. Der Schwerverletzte soll nach ersten Erkenntnissen einen Bruch am Arm haben. Glücklicherweise ging der Unfall damit relativ glimpflich aus.

Icon vergrößern Auch ein Rettungshubschrauber war am Samstagabend an der Unfallstelle im Einsatz. Foto: Matthias Matz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch ein Rettungshubschrauber war am Samstagabend an der Unfallstelle im Einsatz. Foto: Matthias Matz

Schwer demoliert ist allerdings der Audi des Unfallverursachers. Dessen linkes Vorderrad wurde bei dem Crash komplett aus der Radaufhängung gerissen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Straße zwischen Pfronten und Nesselwang anderthalb Stunden gesperrt

Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden gesperrt, die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden. Neben Polizei, Notarzt und Sanitätern war auch die Feuerwehr aus Pfronten im Einsatz.

Die Staatsstraße 2520 führt von Kempten an die deutsch-österreichische Grenze bei Pfronten. Ein Teil der Strecke ist Teil der Deutschen Alpenstraße. Zum 1. Januar 2016 wurde B309 auf ihrer gesamten Länge zur Staatsstraße 2520 abgestuft.

Lesen Sie auch: Auf der B12 bei Seltmans hat es einen Unfall gegeben. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Unfallstelle war lange gesperrt.