Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Verdacht im Ostallgäu: Hat ein Wolf zwei Rinder gerissen?

Wölfe im Allgäu

Hat ein Wolf zwei Rinder im Ostallgäu gerissen?

Am Donnerstag wurde im Ostallgäu ein totes Rinderkalb gefunden. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche. War es ein Wolf?
Von Franziska Jahn
    • |
    • |
    • |
    Schon im Juni gab es den Verdacht, ein Wolf habe zwei Rinder im Ostallgäu gerissen.
    Schon im Juni gab es den Verdacht, ein Wolf habe zwei Rinder im Ostallgäu gerissen. Foto: Ingo Wagner, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag (03.10.) wurde im Ostallgäu ein totes Rinderkalb gefunden. Dass es ein Wolf war, sei bislang nicht ausgeschlossen, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) bekannt gibt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden