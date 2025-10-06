Hat ein Wolf zwei Rinder im Ostallgäu gerissen?

Am Donnerstag (03.10.) wurde im Ostallgäu ein totes Rinderkalb gefunden. Dass es ein Wolf war, sei bislang nicht ausgeschlossen, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) bekannt gibt.
Wölfe im Allgäu
