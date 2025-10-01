Icon Menü
Verein Gemeinsam-WIR in Füssen: Mitglieder verweigern Vorsitzendem die Entlastung

Füssen

Eklat bei der Werbegemeinschaft Füssen: Wo floss fünfstellige Summe hin?

Die Mitglieder verweigern dem Vorsitzenden Alexander Mayerhofer die Entlastung. Für viele Ausgaben würden Belege fehlen. Der Betroffene streitet dies ab.
Von Benedikt Siegert
    Im Magnuspark hat die Füssener Werbegemeinschaft Büroräume. Auch sie stehen im Zusammenhang mit unklaren finanziellen Vorgängen.
    Im Magnuspark hat die Füssener Werbegemeinschaft Büroräume. Auch sie stehen im Zusammenhang mit unklaren finanziellen Vorgängen. Foto: Benedikt Siegert

    Es brodelt hinter den Kulissen des Vereins „Gemeinsam-WIR“. Der Zusammenschluss von rund 50 Handels- und Gewerbetreibenden aus Füssen steckt tief in der Krise. Bei der Jahresversammlung verweigerten die Mitglieder jetzt dem Vorsitzenden Alexander Mayerhofer einstimmig die Entlastung. Anwesende berichten von einer turbulenten Atmosphäre und einem chaotischen Verlauf. Während der Sitzung habe Mayerhofer für viele Ausgaben keine Nachweise erbringen können. Insgesamt soll es um einen Betrag in fünfstelliger Höhe gehen. Dies haben unserer Redaktion zwei Quellen unabhängig voneinander bestätigt.

