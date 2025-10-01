Eklat bei der Werbegemeinschaft Füssen: Wo floss fünfstellige Summe hin?

Es brodelt hinter den Kulissen des Vereins „Gemeinsam-WIR“. Der Zusammenschluss von rund 50 Handels- und Gewerbetreibenden aus Füssen steckt tief in der Krise. Bei der Jahresversammlung verweigerten die Mitglieder jetzt dem Vorsitzenden Alexander Mayerhofer einstimmig die Entlastung. Anwesende berichten von einer turbulenten Atmosphäre und einem chaotischen Verlauf. Während der Sitzung habe Mayerhofer für viele Ausgaben keine Nachweise erbringen können. Insgesamt soll es um einen Betrag in fünfstelliger Höhe gehen. Dies haben unserer Redaktion zwei Quellen unabhängig voneinander bestätigt.

Benedikt Siegert

Werbegemeinschaft

Eklat