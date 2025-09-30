Icon Menü
Viecherlfahnderin Eveline Kosenbach will wieder aktiv werden – auch im Ostallgäu

Vermisste Haustiere

„Wenn ein Tier weg ist, zählt jede Minute“ – warum die Viecherlfahnderin zurückkehrt

Eveline Kosenbach ist die Viecherlfahnderin. Nach einer Pause will sie wieder aktiv werden und kostenlos vermisste Haustiere suchen. Das treibt sie an.
Von Alexandra Decker
    Eveline Kosenbach ist die Viecherlfahnderin, und sie will ihre Dienste auch im Ostallgäu anbieten.
    Eveline Kosenbach ist die Viecherlfahnderin, und sie will ihre Dienste auch im Ostallgäu anbieten. Foto: Eveline Kosenbach

    Die Viecherlfahnderin will wieder aktiv werden - und auch Menschen im Ostallgäu helfen, die ihre Tiere vermissen. Die Viecherlfahnderin, das ist Eveline Kosenbach. Die 69-Jährige lebt in Tapfheim in der Nähe von Donauwörth und leitete vor ihrer Rente über 20 Jahre lang die Vermisstenstelle beim Tierheim München. „Ich habe das mit ganzem Herzen gemacht“, erzählt sie. Schon damals half sie außerdem nebenbei privat bei der Suche nach vermissten Tieren. „Statt in den Urlaub zu fahren, habe ich lieber das gemacht. Die Leute waren oft so verzweifelt und ich konnte ihnen helfen“, sagt sie.

