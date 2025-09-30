„Wenn ein Tier weg ist, zählt jede Minute“ – warum die Viecherlfahnderin zurückkehrt

Die Viecherlfahnderin will wieder aktiv werden - und auch Menschen im Ostallgäu helfen, die ihre Tiere vermissen. Die Viecherlfahnderin, das ist Eveline Kosenbach. Die 69-Jährige lebt in Tapfheim in der Nähe von Donauwörth und leitete vor ihrer Rente über 20 Jahre lang die Vermisstenstelle beim Tierheim München. „Ich habe das mit ganzem Herzen gemacht“, erzählt sie. Schon damals half sie außerdem nebenbei privat bei der Suche nach vermissten Tieren. „Statt in den Urlaub zu fahren, habe ich lieber das gemacht. Die Leute waren oft so verzweifelt und ich konnte ihnen helfen“, sagt sie.

