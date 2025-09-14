Herbstfest und Bezirksmusikfest: In Nesselwang wird doppelt gefeiert

Nesselwang bereitet sich auf eine festliche Woche vor: Von Montag, 15., bis Sonntag, 21. September, lädt die Marktgemeinde zum Nesselwanger Herbstfest mit dem 35. Bezirksmusikfest ein. Höhepunkt ist dabei traditionell der Viehscheid am Dienstag, 16. September.

Ab 10 Uhr kehren rund 100 Tiere, geschmückt mit Schellen und Kränzen, von den Alpwiesen ins Tal zurück. Begleitet wird der feierliche Alpabtrieb von der Harmoniemusik Nesselwang, die mit zünftigen Klängen für Feststimmung sorgt.

„Die Chefs“ sorgen für Partystimmung im Festzelt

Am Abend geht es beim Viehscheid-Hoigarte im Festzelt weiter: Die Gruppe „Die Chefs“ sorgt dort für stimmungsvolle Unterhaltung und einen geselligen Ausklang des Tages.

Das Herbstfest bietet darüber hinaus im Rahmen des 35. Bezirksmusikfests vom 15. bis 21. September ein abwechslungsreiches Programm. Auf die Besucher warten unter anderem ein Allgäuer Brauchtumsabend, ein feierlicher Festgottesdienst, ein großer Festumzug, Frühschoppen sowie Blasmusik für beste Stimmung.