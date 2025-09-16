Icon Menü
Viehscheid Nesselwang 2025: 140 Tiere im Tal, Ärger über respektlose Besucher

Viehscheid im Allgäu

„Das sind keine Streicheltiere!“ Appell an Zuschauer beim Viehscheid in Nesselwang

Tausende Besucher säumen beim Viehscheid in Nesselwang den Weg der Rinder hinunter von der Alpspitz. Der Älpler-Chef kritisiert den mangelnden Respekt.
Von Benedikt Siegert
    •
    •
    •
    Tausende Besucher säumten die Straßen beim Viehscheid in Nesselwang
    Tausende Besucher säumten die Straßen beim Viehscheid in Nesselwang Foto: Benedikt Siegert

    Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Doch Thomas Theil würde es am Mikrofon nicht extra betonen, wenn es nicht nötig wäre. „Das sind wirklich keine Streicheltiere“, sagte der Nesselwanger Älpler-Chef ins weite Rund der Zuschauer beim diesjährigen Viehscheid. In den Vorjahren war es immer wieder vorgekommen, dass sich Zuschauer den Rindern unwirsch näherten und dann Tritte oder Ausschläge kassierten.

