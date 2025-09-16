„Das sind keine Streicheltiere!“ Appell an Zuschauer beim Viehscheid in Nesselwang

Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Doch Thomas Theil würde es am Mikrofon nicht extra betonen, wenn es nicht nötig wäre. „Das sind wirklich keine Streicheltiere“, sagte der Nesselwanger Älpler-Chef ins weite Rund der Zuschauer beim diesjährigen Viehscheid. In den Vorjahren war es immer wieder vorgekommen, dass sich Zuschauer den Rindern unwirsch näherten und dann Tritte oder Ausschläge kassierten.
Viehscheid im Allgäu
