Am Samstag ist die Pfrontener Viehscheid – das sollten Besucher wissen

Die Viehscheid in Pfronten zählt zu den größten Alpabtrieben im Allgäu und in Deutschland. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen traditionell am zweiten Samstag im September an den Straßen, wie hunderte Tiere mit ihren Hirten von den Alpen aus dem Ach- und Vilstal zurückkehren.

Bei der Viehscheid in Pfronten 2024 trieben die Alphirten bei Dauerregen und Temperaturen nahe dem Gerfrierpunkt das Vieh von den zehn Pfrontener Alpen zurück ins Tal. Unbeeindruckt von dem widrigen Wetter säumten tausende Schaulustige die Straßen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Viehscheid 2025 in Pfronten:

Steckbrief: Die Viehscheid in Pfronten 2025

Name : Viehscheid Pfronten

Ort : 87459 Pfronten, Zentralschulweg in Heitlern

Termin : Samstag, 13.9.2025, ab 8 Uhr

Besonderheit : Sehr großer Alpabtrieb mit Krämermarkt, Festumzug, Unterhaltungsabend, Pfrontar Viehscheid-Däg, Festzelt und Live-Musik

Wann ist Viehscheid 2025 in Pfronten?

Die Viehscheid in Pfronten ist immer traditionell am zweiten Samstag im September - heuer also am Samstag, 13.9.2025, ab 8 Uhr.

Der Alpabtrieb am Viehscheid-Tag beginnt am Vormittag. Im Ort treffen zunächst gegen 9 Uhr die Jungrinder aus dem Achtal ein. Etwa eine Stunde später gegen 10 Uhr folgen die Tiere aus dem Vilstal. Die Harmoniemusik Pfronten begleitet die Kranzrinder auf deren letzten Metern bis zum Scheidplatz am Zentralschulweg im Ortsteil Heitlern. Die Musiker spielen anschließend im Festzelt.

Hier gibt es bereits in aller Früh neben musikalischer Unterhaltung auch etwas zu essen und zu trinken. Gefeiert wird im Festzelt mit buntem Programm bis in die Nacht hinein.

Übrigens: Eine Woche nach dem großen Pfrontener Alpabtrieb findet die Viehscheid in Pfronten-Röfleuten statt.

Warum der Alpabtrieb in Pfronten übrigens die und nicht der Viehscheid heißt, lesen Sie hier.

Wo gibt es Parkplätze beim Viehscheid in Pfronten?

Bei der Viehscheid in Pfronten können Autofahrer auf den ausgeschilderten Parkplätzen an der Vilstalstraße, an der Badstraße (Deckel Maho/DMG) und am Bahnhof Pfronten-Ried parken. Zudem gibt es für Busse Stellflächen am Bauhof. Eine Karte mit den Parkplätzen finden Sie hier. Allgemeine Informationen zu den Parkplätzen in Pfronten finden Besucherinnen und Besucher hier.

Wie komme ich zur Viehscheid nach Pfronten?

Wer nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann entweder mit dem Zug bis zum Bahnhof Pfronten-Ried fahren (Fahrplanauskunft bei der Bahn) - oder mit dem Bus fahren. Hier gibt es dazu Informationen zu den Regionalbuslinien (Fahrplanauskunft auch bei der Mona Allgäu).

Was ist das Besondere bei der Pfrontener Viehscheid?

Die Viehscheid Pfronten zählt zu den größten Alpabtrieben im Allgäu und in ganz Deutschland. Die Veranstaltung wird begleitet von einem Krämermarkt. Am Abend zuvor findet ein großer Festumzug der Vereine mit über 1000 Teilnehmern sowie dem Pfrontener Unterhaltungsabend im Festzelt statt. Eingebettet ist die Pfrontener Viehscheid in die zwei Wochen dauernden Pfrontener Viehscheid-Däg.

In den zwei Wochen gibt es viele Aktionen und Angebote rund um das Ende des Alpsommers unter anderem mit Ausflügen zu Alpen, Bauernhöfen oder einer Brauerei.

Wer moderiert die Viehscheid in Pfronten?

Seit 2005 moderiert Sebastian Nöß die Viehscheid in Pfronten.

Wo kann ich in Pfronten übernachten?

Viehscheid-Besucherinnen und Besucher können in Pfronten und seinen 13 Ortsteilen übernachten - darunter Berg, Dorf, Halden, Heitlern, Kappel, Kreuzegg, Meilingen, Ösch, Rehbichl, Ried, Röfleuten, Steinach und Weißbach.

Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt Pfronten Tourismus unter Telefon +49 8363/698-88 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind bei der Viehscheid in Pfronten dabei?

Bei der Viehscheid in Pfronten sind insgesamt zehn Alpen mit dabei:

Alpe Bärenmoos

Alpe Edelsberg

Alpe Einstein

Hochalpe

Alpe Kalbelehof

Seealpe

Alpe Scheidbach und Schönkahler

Alpe Röfleuter Berg

Kappelar Alp

Wer veranstaltet die Viehscheid in Pfronten?

Die Viehscheid in Pfronten veranstalten die Gemeinde Pfronten, die Privatbrauerei Engelbräu aus Rettenberg und der Rechtlerverband Pfronten.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.