Viehscheid Pfronten 2025: So lief der traditionelle Alpabtrieb ab

Viehscheid 2025

Viel Trubel und ein verlorenes Rind: Alpabtrieb in Pfronten begeistert Besucher mit Tradition

Bei der Viehscheid in Pfronten gab es nicht nur viel zu sehen. Die Besucher erfuhren auch Wissenswertes über die Alpwirtschaft und ein verschollenes Rind.
Von Tanja Leiterer
    •
    •
    •
    Auf dem Scheidplatz warten die Hirten und die Rinder darauf, von ihren Besitzern abgeholt zu werden
    Auf dem Scheidplatz warten die Hirten und die Rinder darauf, von ihren Besitzern abgeholt zu werden Foto: Tanja Leiterer

    Der Abschluss des Alpsommers wurde in Pfronten auch in diesem Jahr kräftig gefeiert. Traditionell bildet die große Viehscheid am zweiten Samstag im September den glanzvollen Höhepunkt. Angeführt von der Harmoniemusik Pfronten wurden mehrere 100 Rinder bei angenehmen Temperaturen von den verschiedenen Pfrontener Alpen ins Tal getrieben und auf dem Scheidplatz ihren Besitzern übergeben.

