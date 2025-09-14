Viel Trubel und ein verlorenes Rind: Alpabtrieb in Pfronten begeistert Besucher mit Tradition

Der Abschluss des Alpsommers wurde in Pfronten auch in diesem Jahr kräftig gefeiert. Traditionell bildet die große Viehscheid am zweiten Samstag im September den glanzvollen Höhepunkt. Angeführt von der Harmoniemusik Pfronten wurden mehrere 100 Rinder bei angenehmen Temperaturen von den verschiedenen Pfrontener Alpen ins Tal getrieben und auf dem Scheidplatz ihren Besitzern übergeben.
Viehscheid 2025
