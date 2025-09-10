Wenn der Kaisersaal in Füssen erbebt

Resonanzen? So brav bleibt die Wirkung der Töne nicht, die das Frank Dupree Trio im ehrwürdigen Kaisersaal erzeugt. Vibrationen sind es, die den Flügel, den Kontrabass, Trommelfelle und Becken samt dem hell begeisterten Publikum erbeben lassen! Doch auch die Musikstücke im Programm des begnadeten Klavier- und Bongospielers Dupree sind nur scheinbar schlicht und „braven“ Charakters: Es ist zu Beginn eine Reihe von Präludien. Drei kurze Beispiele von George Gershwin als Intro, dann drei von Johann Sebastian Bach – das wohlbekannte Klavier-Paradestück in c-Moll, sodann Präludien für Cello und eine für Orgel, in Trio-Bearbeitungen. Aber wie gespielt! Jacques Loussier steht als Waisenknabe daneben.

