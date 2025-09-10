Icon Menü
Vielsaitig-Festival in Füssen: Wenn der Kaisersaal erbebt

Vielsaitig-Festival in Füssen

Wenn der Kaisersaal in Füssen erbebt

Das Frank Dupree Trio beschert dem Vielsaitig-Festival in Füssen einen besonderen Auftritt. Wenn „Rhapsody in Blue“ wie Gershwin hoch zwei klingt.
Von Rainer Schmid
    • |
    • |
    • |
    Frank Dupree, Jakob Krupp und Obi Jenne (von links) ließen den ehrwürdigen Kaisersaal in Füssen erbeben.
    Frank Dupree, Jakob Krupp und Obi Jenne (von links) ließen den ehrwürdigen Kaisersaal in Füssen erbeben. Foto: Rainer Schmid

    Resonanzen? So brav bleibt die Wirkung der Töne nicht, die das Frank Dupree Trio im ehrwürdigen Kaisersaal erzeugt. Vibrationen sind es, die den Flügel, den Kontrabass, Trommelfelle und Becken samt dem hell begeisterten Publikum erbeben lassen! Doch auch die Musikstücke im Programm des begnadeten Klavier- und Bongospielers Dupree sind nur scheinbar schlicht und „braven“ Charakters: Es ist zu Beginn eine Reihe von Präludien. Drei kurze Beispiele von George Gershwin als Intro, dann drei von Johann Sebastian Bach – das wohlbekannte Klavier-Paradestück in c-Moll, sodann Präludien für Cello und eine für Orgel, in Trio-Bearbeitungen. Aber wie gespielt! Jacques Loussier steht als Waisenknabe daneben.

