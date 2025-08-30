Notar in Füssen – ein absoluter Traumjob

Am 1. September wird etwas passieren, was nur selten in Füssen vorkommt: ein Wechsel im Notariat. Warum das so selten ist: Notare, die einmal in Füssen gelandet sind, bleiben hier bis zum Ruhestand. „Für mich war Füssen immer ein Traum, ich habe es keine Sekunde bereut“, sagt Dr. Hans Michael Malzer, der nach über einem Vierteljahrhundert jetzt in den Ruhestand geht. Das mit dem Traumjob am Traumstandort gilt auch für Dr. Julia Bayer: „Mit Füssen ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen“, sagt Malzers Nachfolgerin. Bereits 2020 war sie als Notarassessorin für mehr als ein Jahr in Füssen – mit Folgen: „Ich habe mich schwer verliebt ins Füssener Land und seine Bewohner.“ Deshalb will die verheiratete Mutter zweier Mädchen auch lange hier bleiben. Mit Dr. Eckhard Wälzholz wird die 33-Jährige das Notariat Füssen führen.

