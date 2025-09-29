Faires Frühstück kommt gut an

Ein ganz besonderes Frühstück präsentierte der Pfrontener Weltladen im Werkstadel. „Umsonst und Fair“ hieß das Motto. Die zahlreichen hungrigen Gäste konnten sich aus einem üppigen Angebot bedienen. Viele der leckeren Speisen waren mit Zutaten aus fairem Handel selbst gemacht: Frisch zubereitete Waffeln, Kuchen, Müsli, Marmeladen, Bananenbrot oder auch Mango-Lassi. Ergänzt durch weitere feine Sachen aus dem Weltladen, regionalem Käse und Brot eines örtlichen Bäckers schafften es die meisten Genießer nicht, sich durch die ganze Palette „zu futtern“.

Wer eine Pause brauchte, konnte bei einem Lebensmittel-Ratespiel ein paar Kalorien verbrennen. „Kann man das nicht jede Woche machen?“, fragte eine Besucherin begeistert. Vorsitzender Andreas Carle und sein Team freuten sich über die vielen positiven Rückmeldungen. Eine Menge ehrenamtliche Arbeit für die Vor- und Nachbereitung war allerdings nötig, um das faire Frühstück zu stemmen. Deshalb wird der Wunsch nach häufigen Wiederholungen wohl erst mal ein Traum bleiben, so Carle. Trotzdem plane man eine Neuauflage.

Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, dass sich Menschen zu guten Gesprächen treffen und dabei auch noch eine gerechte Sache unterstützen. Das galt nicht nur für fairen Produkte. Wer wollte, konnte sich mit einer Spende für die Pfrontener Ghana-Hilfe bedanken. Christel Kaltenbach konnte am Ende einen hohen dreistelligen Betrag in Empfang nehmen. Die wohlgesättigten Besucher waren sich einig: tolle Idee und voller Erfolg.

