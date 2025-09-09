Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Wirtshausbühne am Hopfensee: Pfarrer kommt aus Augsburg auf die Hopfenseebühne

Wirtshausbühne im Allgäu

Pfarrer kommt aus Augsburg auf die Hopfenseebühne

Walter Wagner vertritt den Hopfener Max Fischer.
Von Redaktion Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf der Bühne sind sie keine besten Freunde: Walter Wagner als Dorfpfarrer hat den Wirt und Bürgermeister – gespielt von Uli Pickl – im „Haus Hopfensee“ zum Gegner.
    Auf der Bühne sind sie keine besten Freunde: Walter Wagner als Dorfpfarrer hat den Wirt und Bürgermeister – gespielt von Uli Pickl – im „Haus Hopfensee“ zum Gegner. Foto: Werner Hacker (oh)

    Den jungen Liebhaber – wie damals in Inszenierungen der Füssener Volksbühne unter der Regie von Zenta Schneider – spielen, das könne er nun nicht mehr, sagt Walter Wagner. Der heute in Augsburg lebende Darsteller und Sänger ließ sich von seinem langjährigen Freund, dem Hopfener Theatermacher Uli Pickl, aber zu einem Auftritt im Dreiakter „Die Glocken von Sankt Coloman“ überreden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden