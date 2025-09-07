Icon Menü
Wo die Allgäuer Gemeinde Schwangau jetzt neue Ferienwohnungen und Zweitwohnungen verbietet

Allgäuer Gemeinde gegen neue Ferienwohnungen

Schwangau verbietet neue Ferienwohnungen und Zweitwohnungen

Kommunalpolitiker reagieren auf den angespannten Wohnungsmarkt. Änderung des Bebauungsplans für das Gebiet „Am Ehberg“ ist jetzt unter Dach und Fach.
Von Heinz Sturm
    Am Ehberg sollen keine neuen Ferien- und Zweitwohnungen entstehen. Die entsprechende Änderung des Bebauungsplans hat der Schwangauer Gemeinderat jetzt beschlossen.
    Am Ehberg sollen keine neuen Ferien- und Zweitwohnungen entstehen. Die entsprechende Änderung des Bebauungsplans hat der Schwangauer Gemeinderat jetzt beschlossen. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Im Gebiet „Am Ehberg“ werden neue Ferien- oder Zweitwohnungen nicht mehr zugelassen. Der Schwangauer Gemeinderat hat die entsprechende Änderung des Bebauungsplans jetzt abschließend behandelt. „Durch die Vermeidung von zusätzlichen Ferien.- und Zweitwohnungen wollen wir Dauerwohnraum erhalten“, bringt es Bürgermeister Stefan Rinke auf den Punkt. Wird die Gemeinde jetzt – so wie die Stadt Füssen – auch in anderen Gebieten und Ortsteilen so vorgehen? Nicht generell: „Jedes Quartier ist ein Einzelfall“, sagt der Rathaus-Chef. Es hänge immer von der Entwicklung im jeweiligen Quartier ab: „Wenn wir sagen, jetzt wird es zu viel, müssen wir gegensteuern.“

