Entstehen 150 Wohnungen in Bad Faulenbach? Warum Füssens Kommunalpolitiker „Nein“ sagen

Wohnungsbau im Allgäu

150 Wohnungen in Bad Faulenbach? Warum Füssens Kommunalpolitiker dazu Nein sagen

Geplant ist der Abriss des seit Jahren geschlossenen Europarkhotels. Warum Füssens Kommunalpolitiker von dem Projekt wenig halten und worauf sie hoffen.
Von Heinz Sturm
    Das Europarkhotel soll abgerissen werden, stattdessen sind 150 Wohnungen geplant. Diese Idee stößt auf den Widerstand der Füssener Kommunalpolitiker.
    Das Europarkhotel soll abgerissen werden, stattdessen sind 150 Wohnungen geplant. Diese Idee stößt auf den Widerstand der Füssener Kommunalpolitiker. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

    Wird das Europarkhotel in Bad Faulenbach abgerissen, um Wohnraum zu schaffen? Und zwar nicht zu knapp: Von bis zu 150 Wohnungen war am Dienstagabend im Füssener Bauausschuss die Rede. „Das verändert den Ortsteil massiv“, warnte nicht nur Jürgen Doser (Freie Wähler). Auch die anderen Kommunalpolitiker sahen darin einen zu starken Eingriff in dem Kur- und Erholungsgebiet. Sie lehnten die formlose Bauvoranfrage einstimmig ab.

