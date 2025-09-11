150 Wohnungen in Bad Faulenbach? Warum Füssens Kommunalpolitiker dazu Nein sagen

Wird das Europarkhotel in Bad Faulenbach abgerissen, um Wohnraum zu schaffen? Und zwar nicht zu knapp: Von bis zu 150 Wohnungen war am Dienstagabend im Füssener Bauausschuss die Rede. „Das verändert den Ortsteil massiv“, warnte nicht nur Jürgen Doser (Freie Wähler). Auch die anderen Kommunalpolitiker sahen darin einen zu starken Eingriff in dem Kur- und Erholungsgebiet. Sie lehnten die formlose Bauvoranfrage einstimmig ab.

