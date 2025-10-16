Icon Menü
Eine Wohnung in Füssen ist seit mehr als einem Jahr versiegelt: Das Amtsgericht erklärt, warum das so ist

Erbrecht

Deswegen ist eine Wohnung im Allgäu seit mehr als einem Jahr versiegelt

An einer Wohnungstür in Füssen verhindert seit September 2024 ein amtliches Siegel den Zutritt. Das Amtsgericht erklärt, warum das so ist – und wie es weitergeht.
Von Alexandra Decker
    Eine Wohnung in Füssen ist seit über einem Jahr amtlich versiegelt.
    Verschlusssiegel, Dienststelle PI Füssen, Datum 17.09.2024 – das steht auf einem kleinen, grün-weißen Aufkleber. Er verklebt eine Tür in einer Wohnung im Ziegelangerweg in Füssen. Wer sie öffnet, zerreißt den Aufkleber, und das wäre eine Straftat. Neben der Tür ist ein Briefkasten, aus dem der Inhalt quillt. Seit über einem Jahr ist der Zustand unverändert. Doch warum ist das so?

