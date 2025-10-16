Deswegen ist eine Wohnung im Allgäu seit mehr als einem Jahr versiegelt

Verschlusssiegel, Dienststelle PI Füssen, Datum 17.09.2024 – das steht auf einem kleinen, grün-weißen Aufkleber. Er verklebt eine Tür in einer Wohnung im Ziegelangerweg in Füssen. Wer sie öffnet, zerreißt den Aufkleber, und das wäre eine Straftat. Neben der Tür ist ein Briefkasten, aus dem der Inhalt quillt. Seit über einem Jahr ist der Zustand unverändert. Doch warum ist das so?
Erbrecht
