Rote Bank als Zeichen gegen Gewalt

Es ist eine besondere Sitzbank, die gut sichtbar an der Außenwand der Sparkasse Allgäu am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen steht. Rochus Nickl, Vorstandsmitglied der Sparkasse, griff spontan zu einem Tuch, trocknete die feuchte Sitzfläche mit einem Tuch und stand für Nachfragen zur Verfügung. „Wir unterstützen als Sponsor die aktuelle Aktion gegen häusliche Gewalt. Drei Bänke zum Preis von je 600 Euro wurden von uns zur Verfügung gestellt“, sagte Nickl vor der Roten Bank mit der Parole „Kein Platz für Gewalt“. Angeboten wurde auch Infomaterial, wie der Flyer zur Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt.

