Zeichen gegen Gewalt: Rote Bank in Füssen aufgestellt

Zeichen gegen Gewalt

Rote Bank als Zeichen gegen Gewalt

Sparkasse Allgäu unterstützt Aktion des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren. Hilfsangebote finden sich auf spezieller Bank auch in Füssen.
Von Werner Hacker
    Informationen zur Roten Bank in Füssen gaben (von links) Heike Krautloher, Lisa Knorr, Dr. Paul Wengert, Wolfgang Bader und Rochus Nickl.
    Informationen zur Roten Bank in Füssen gaben (von links) Heike Krautloher, Lisa Knorr, Dr. Paul Wengert, Wolfgang Bader und Rochus Nickl. Foto: Werner Hacker

    Es ist eine besondere Sitzbank, die gut sichtbar an der Außenwand der Sparkasse Allgäu am Kaiser-Maximilian-Platz in Füssen steht. Rochus Nickl, Vorstandsmitglied der Sparkasse, griff spontan zu einem Tuch, trocknete die feuchte Sitzfläche mit einem Tuch und stand für Nachfragen zur Verfügung. „Wir unterstützen als Sponsor die aktuelle Aktion gegen häusliche Gewalt. Drei Bänke zum Preis von je 600 Euro wurden von uns zur Verfügung gestellt“, sagte Nickl vor der Roten Bank mit der Parole „Kein Platz für Gewalt“. Angeboten wurde auch Infomaterial, wie der Flyer zur Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt.

