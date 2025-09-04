Icon Menü
Zur Ausstellung „Anna Pfanzelt – Fliegenkrone“ im Museum der Stadt Füssen: Katalog, Druckgrafik und Führungen

Sehenswerte Kunstschau

Aus Anna Pfanzelts Ausstellung „Fliegenkrone“ im Museum der Stadt Füssen nimmt man nicht nur viele Eindrücke mit

Erhältlich sind ein hochwertiger Katalog und eine limitierte Druckgrafik. Mit Führungen gibt Kuratorin Dr. Isabelle Schwarz vertiefende Einsichten.
    Die Fliegenkrone gibt der Ausstellung von Anna Pfanzelt im Museum der Stadt Füssen den Namen.
    Die Fliegenkrone gibt der Ausstellung von Anna Pfanzelt im Museum der Stadt Füssen den Namen. Foto: Simon Toplak

    Aus der Sonderausstellung "Anna Pfanzelt – Fliegenkrone", die noch bis 9. November im Museum der Stadt Füssen zu sehen ist, müssen Besucher nicht mit leeren Händen nach Hause gehen: Erhältlich ist ein hochwertiger Ausstellungskatalog (39,90 Euro, Hardcover). Außerdem schuf die Künstlerin eine Edition: eine limitierte Druckgrafik, die in Kombination mit dem Katalog für 80 Euro verkauft wird. Vertiefende Eindrücke geben zudem Führungen. Unter dem Motto „Im Gespräch mit Anna Pfanzelt“ spricht die Kuratorin der Ausstellung, Museumsleiterin Dr. Isabelle Schwarz, bei einem Rundgang mit Pfanzelt über ihren künstlerischen Werdegang, Motive und Materialien aus der Natur, mythologische Bilder und barockes Dekor. Zudem hält Schwarz noch acht Kurzführungen. Familien sind zweimal zu Streifzügen eingeladen. In Pfanzelts Werken begegnen ihnen wunderliche Mischwesen aus Mensch und Tier, scheinbar fliegende Skulpturen und summende Kronen. Mit neuen Ideen werden die Teilnehmenden dann selbst bildhauerisch tätig.

