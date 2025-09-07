125 Jahre Gebirgstrachtenverein: Prächtige Gruppen und beeindruckende Wagen ziehen durch Bad Hindelang

Vor 125 Jahren fing alles an: Am 22. April 1900 wurde der Gebirgstrachtenverein d´Ostrachtaler Hindelang im Sonnensaal gegründet. Heute zählt er 700 Mitglieder, darunter 150 Kinder und Jugendliche, sowie elf aktive Gruppen.
Tradition und Brauchtum
Vor 125 Jahren fing alles an: Am 22. April 1900 wurde der Gebirgstrachtenverein d´Ostrachtaler Hindelang im Sonnensaal gegründet. Heute zählt er 700 Mitglieder, darunter 150 Kinder und Jugendliche, sowie elf aktive Gruppen.
