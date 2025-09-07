Tradition und Brauchtum 125 Jahre Gebirgstrachtenverein: Prächtige Gruppen und beeindruckende Wagen ziehen durch Bad Hindelang

Ein ganzes Wochenende lang feiert der Gebirgstrachtenverein d‘ Ostrachtaler Hindelang sein 125-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Umzug durchs Dorf.