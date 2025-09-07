Icon Menü
125 Jahre Gebirgstrachtenverein d‘ Ostrachtaler Hindelang: Großer Festumzug zieht durchs Dorf

Tradition und Brauchtum

125 Jahre Gebirgstrachtenverein: Prächtige Gruppen und beeindruckende Wagen ziehen durch Bad Hindelang

Ein ganzes Wochenende lang feiert der Gebirgstrachtenverein d‘ Ostrachtaler Hindelang sein 125-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Umzug durchs Dorf.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Goaßlschnalzer lassen es während der Feierlichkeiten in Bad Hindelang knallen.
    Goaßlschnalzer lassen es während der Feierlichkeiten in Bad Hindelang knallen. Foto: Benjamin Liss

    Vor 125 Jahren fing alles an: Am 22. April 1900 wurde der Gebirgstrachtenverein d´Ostrachtaler Hindelang im Sonnensaal gegründet. Heute zählt er 700 Mitglieder, darunter 150 Kinder und Jugendliche, sowie elf aktive Gruppen.

