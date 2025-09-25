Schule begrüßt neue Schülerinnen und Schüler

Voller Vorfreude auf die neue Schule stürmten die 42 Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen in die Mittelschule Oberstdorf. Auf den Tag hatten die Kinder lange hingefiebert: Für die Mädchen und Jungen wurde die Einschulung an der Mittelschule Oberstdorf zum rundum gelungenen Start in die fünften Klassen.

Rektor Stephan Knoll begrüßte die zehn- und elfjährigen Kinder in der Aula: „Schön, dass ihr da seid – wir freuen uns auf euch!“ Er stellte den neuen Schülerinnen und Schülern die Sozialarbeiterin Frau Munz, Sekretärin Frau Veicht und den Hausmeister Herrn Vogler vor.

Für die aufgeregten Fünftklässler war dann allerdings der Weg in die neuen Klassenzimmer das Wichtigste. Ihre Klassenlehrerinnen Barbara Heim und Sarah Schmölz konnten dort bereits das Kennenlernen intensivieren, das in den ersten Schultagen im Vordergrund steht.

An ihrem zweiten Schultag erwartet die Neuen an der MSO eine Schulhausrallye, die die Schulsozialarbeiterin Frau Munz den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9bM und 9cM durchführte. Alle Räume wurden spielerisch inspiziert und vorgestellt.

