75. Allgäuer Lieder- und Jodlertag in Oberstdorf: So sieht die Bilanz aus

Beeindruckende Brauchtumspflege

Vorträge auf sehr hohem Niveau: Bilanz des 75. Allgäuer Lieder- und Jodlertags

Zum Abschluss der Traditionsveranstaltung in Oberstdorf gibt es eine Überraschung. Der Jodler Andreas Hoiß zieht Bilanz und berichtet von einer Premiere.
Von Klaus Schmidt
    "Mir Mitanond" aus Wertach ist eine der Gruppen, die beim 75. Allgäuer Lieder- und Jodlertag im Oberstdorf-Haus aufgetreten sind.
    "Mir Mitanond" aus Wertach ist eine der Gruppen, die beim 75. Allgäuer Lieder- und Jodlertag im Oberstdorf-Haus aufgetreten sind. Foto: Christian Bischoff

    Der Überraschungsgast tritt zum Schluss auf: Bernhard Mohr, Solojodler der Breitachtaler Johlar, stimmt ein selbstkomponiertes Stück an: „s‘ Lächle“. Der 71-Jährige hat es für seine Enkel geschrieben. Es erzählt nicht nur von der Freude, die seine Enkel dem Großvater bereiten, sondern es gibt ihnen auch eine Weisheit fürs Leben mit: Mit einem Lächeln kann man viele zwischenmenschliche Situationen besser meistern und mit einem Lächeln kommt man oft weiter im Leben.

