Vorträge auf sehr hohem Niveau: Bilanz des 75. Allgäuer Lieder- und Jodlertags

Der Überraschungsgast tritt zum Schluss auf: Bernhard Mohr, Solojodler der Breitachtaler Johlar, stimmt ein selbstkomponiertes Stück an: „s‘ Lächle“. Der 71-Jährige hat es für seine Enkel geschrieben. Es erzählt nicht nur von der Freude, die seine Enkel dem Großvater bereiten, sondern es gibt ihnen auch eine Weisheit fürs Leben mit: Mit einem Lächeln kann man viele zwischenmenschliche Situationen besser meistern und mit einem Lächeln kommt man oft weiter im Leben.

Klaus Schmidt

87561 Oberstdorf

Traditionsveranstaltung