75 Jahre Dorfmusik Berghofen: So erinnert das Jubiläum humorvoll an die Vereinsgeschichte

Blasmusikfest mit Pfiff

Erst die Frauen machen vieles möglich: So erinnert die Dorfmusik Berghofen an 75 Jahre Vereinsgeschichte

Die Dorfmusik Berghofen feiert ihr 75-jähriges Bestehen in Sonthofen mit zwei Tagen voller Musik und einem humorvollen Rückblick auf die Vereinsgeschichte.
Von Bettina Buhl
    "Zämed Musik mache": Unter diesem Motto hat die Dorfmusik ihr 75-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest in Sonthofen gefeiert.
    "Zämed Musik mache": Unter diesem Motto hat die Dorfmusik ihr 75-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest in Sonthofen gefeiert. Foto: Christian Bischoff

    Musik entsteht nur gemeinsam. Feste auch. Dieses Gefühl durchzog das gesamte Jubiläumswochenende der Dorfmusik Berghofen, die in der Sonthofer Markthalle ihr 75-jähriges Bestehen feierte. Mehr als 70 Helferinnen und Helfer packten an, dekorierten, zapften, schleppten Bierbänke, kochten, lachten – und lebten das Motto, das sich wie ein roter Faden durch alle Programmpunkte zog: „Zämed Musik mache“.

