Erst die Frauen machen vieles möglich: So erinnert die Dorfmusik Berghofen an 75 Jahre Vereinsgeschichte

Musik entsteht nur gemeinsam. Feste auch. Dieses Gefühl durchzog das gesamte Jubiläumswochenende der Dorfmusik Berghofen, die in der Sonthofer Markthalle ihr 75-jähriges Bestehen feierte. Mehr als 70 Helferinnen und Helfer packten an, dekorierten, zapften, schleppten Bierbänke, kochten, lachten – und lebten das Motto, das sich wie ein roter Faden durch alle Programmpunkte zog: „Zämed Musik mache“.
Blasmusikfest mit Pfiff
