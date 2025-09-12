Das Viehscheid-Finale 2025 steigt auf diesem Allgäuer Berg

Mit der Älplerletze am Fellhorn endet die Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu. Das Fest folgt nach den meisten Alpabtrieben im Allgäu, wenn die meisten Herden wieder im Tal angekommen sind und die Rinder ihren Besitzern übergeben wurden. Mit der Älplerletze bezeichnet man traditionell das letzte gemeinsame Essen der Hirten und Älpler zum Abschied des Bergsommers.

Als grenzüberschreitendes Fest für die Älplergemeinde mit Bergmesse unter freiem Himmel und musikalisch begleitet von bis zu 50 Alphornbläsern der Euregio via Salina wird die Älplerletze 2025 zum 25-mal begangen. Veranstalter sind seit 2000 die Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal und Tannheim in Zusammenarbeit mit dem Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu (AVA). Die Euregio via salina unterstützt sie.

Bei der Älplerletzte 2024 an der Bergstation der Kanzelwandbahn bei Riezlern (Kleinwalsertal) feierten Älpler von über 120 Alpen und über 1000 Besucher das Ende des Alpsommers: mit einer Bergmesse und Alphornbläsern auf der Gipfelstation - bei Neuschnee und strahlendem Sonnenschein.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Älplerletzte 2025 auf dem Fellhorn bei Oberstdorf:

Steckbrief: Die Älplerletze 2025 auf dem Fellhorn

Name : Älplerletze 2025

Ort : 87561 Oberstdorf, Fellhorn, Station Schlappoldsee

Termin : Sonntag, 28.9.2025, ab 11 Uhr

Besonderheit : Abschluss der Alpsaion mit Bergmesse und dem letzten gemeinsamen Essen der Hirten und Älpler zum Abschied des Bergsommers

Findet die Älplerletzte abwechselnd statt?

Die "Älpler- und Sennenletze" findet abwechselnd im Allgäu, im Tannheimer Tal und im Kleinwalsertal statt - an der Fellhornbahn, an der Kanzelwandbahn sowie an den Tannheimer Bergbahnen beziehungsweise an der Hahnenkammbahn.

2024 war das zum 24. Mal an der Kanzelwand im Kleinwalsertal. Dabei waren etwa 120 Alpen vertreten. Pastoralassistent Stefan Lochschmidt zelebrierte die Bergmesse. 2023 fand das grenzüberschreitende Fest mit Bergmesse am Hahnenkamm bei Reutte statt, 2022 am Fellhorn.

Wann und wo ist Älplerletze 2025?

Die "Internationale Älpler- und Sennenletze" 2025 findet nach Angaben des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) am Sonntag, 28. September 2025 statt - und zwar am Fellhorn bei Oberstdorf an der Station Schlappoldsee.

Der Tag der Älplerletze beginnt gegen 11 Uhr mit einer Bergmesse und Klängen der Euregio-Alphornbläser sowie eine Schellenverlosung für die Älplerinnen und Älpler. Besucherinnen Besucher sind zu der Veranstaltung an der Bergstation eingeladen.

Wie läuft die Älplerletze 2025 ab?

Bergmesse, Bergfest und Alphornbläsertreffen geben dem Ende des Alpsommers einen würdigen Rahmen. Das Fest am Sonntag, 28.9.2025, auf dem Fellhorn beginnt mit einer feierlichen Bergmesse. Anschließend verteilen sich die einzelnen Gruppen auf die schönsten Plätze rund um die Station.

Am Nachmittag findet das große Gemeinschaftskonzert mit allen Alphornbläsern sowie die traditionelle Schellenverlosung statt.

Die Veranstaltung findet in der Regel bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Was ist die Älplerletze?

Die Älplerletze folgt erst, wenn das Vieh die Berge verlassen hat und die Alpen und ihre Hütten winterfest gemacht worden sind. Sie bezeichnet das letzte Essen auf der Alp und schließt die laufende Alpsaison ab.

Die Idee, aus der traditionellen Älplerletze eine länderübergreifende Veranstaltung zu machen, hatte vor vielen Jahren Euregio-Mitarbeiter Toni Haßler aus Sonthofen. Der Oberallgäuer wollte den alten Brauch wieder aufleben lassen, das letzte Essen auf der Alp nach dem "Großreinemachen" im Anschluss an den Alpsommer gemeinsam mit Hirten und Alppersonal in einem größeren Rahmen würdig zu feiern.

Seit 2000 wird daher dieses Fest von den Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal und den Bergbahnen im Tannheimer Tal mit Berggottesdienst unter Teilnahme der Alphorngruppe der Euregio via Salina und in Zusammenarbeit mit dem AVA durchgeführt.

Woher kommt der Begriff Älplerletze?

Der Ursprung des Dialekt-Begriffs "Letze" sei nicht ganz geklärt, sagt Mundart-Dichter Pius Lotter aus Seeg (Ostallgäu). Mit großer Wahrscheinlichkeit aber komme er vom Dialekt-Begriff "fretzen", fressen. Zum Ende des Alpsommers seien die Wiesen "abfretzt", also vom Vieh abgefressen. Aus dem "fretzt" habe sich im Laufe der Zeit der Begriff "Letze" gebildet.

Was ist die Euregio via salina?

Die Euregio via salina ist eine 1997 gegründete, länderübergreifende Europa-Region. Sie umfasst die Gemeinden entlang der alten Salzstraße, die von Venedig durch Österreich und das Allgäu führte.

Die Euregio via salina ist zuständig für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Raum Allgäu - Außerfern - Vorarlberg. Ihr oberstes Ziel ist es, Menschen in diesem Raum zusammenzubringen und sie dabei zu unterstützen, gemeinsam Projekte zu gestalten. So soll die Vision "Vom Grenzraum zum grenzüberschreitenden Lebensraum" Wirklichkeit werden.

Der Name wurde in Anlehnung an die alten Römerstraßen gewählt, eine Via salina hat es zur Römerzeit allerdings nicht gegeben. Die Euregio umfasst 124 Gemeinden, die Landkreise Lindau (Bodensee), Oberallgäu und Ostallgäu, die kreisfreie Stadt Kempten im Allgäu sowie die Wirtschaftskammer Reutte in Tirol als Mitglieder. Präsidentin der Euregio via salina ist die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler).

Wo kann ich am Fellhorn parken?

Besucherinnen und Besucher können ihre Fahrzeuge am Parkplatz der Fellhornbahn in Faistenoy bei Oberstdorf parken. Von dort aus können sie mit der Bahn auf das Fellhorn fahren.

Wie komme ich zur Älplerletze 2025?

Wer mit dem Zug anreist, fährt bis zum Bahnhof in Oberstdorf (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Von dort aus geht es weiter zur Fellhornbahn mit dem Taxi oder mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Das Ende des Alpsommers 2024 feierten Hunderte Älpler von über 120 Alpen und viele Besucherinnen und Besucher mit einer Bergmesse und Alphornbläsern auf der Gipfelstation der Kanzelwand – mit Neuschnee und bei strahlendem Sonnenschein.

Wo kann ich in Oberstdorf übernachten?

Von der Ferienwohnung, über Campingplätze bis zum Fünf-Sterne-Hotel: In Oberstdorf gibt es eine breite Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Die Marktgemeinde ist ein bekannter Touristenort. Zur Älplerletze in Oberstdorf empfiehlt es sich, im Voraus zu buchen. Näheres gibt es bei Tourismus Oberstdorf (Prinzregenten-Platz 1) unter Telefon 08322/700-0 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet die Älplerletze?

Seit 2000 veranstalten die Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal und Tannheim in Zusammenarbeit mit dem Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu (AVA) die Älplerletze. Dazu eingeladen sind Älpler und Hirten aus dem Allgäu sowie aus dem Kleinwalsertal und dem Tannheimer Tal. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Die Älplerletze war 2023 am Hahnenkamm in Reutte (Tirol). 2024 findet das Viehscheid-Finale an der Kanzelwand (Kleinwalsertal) statt.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

