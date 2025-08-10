Icon Menü
Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen: Sieger, Ergebnisse, Strecken und Rekorde des APM 2025

Rekord-Event im Allgäu

Panorama Marathon wird zur Hitzeschlacht: Diese Rekorde sind in Sonthofen gepurzelt

Der Allgäu Panorama Marathon feiert beim „18. Geburtstag“ nicht nur einen Teilnehmerrekord mit 3300 Läufern. Organisator Axel Reusch knackt eine besondere Bestmarke.
Von Ronald Maior
    • |
    • |
    • |
    32 Grad am Samstag und fast 30 Grad am Sonntag verlangen Läufern und Helfern alles ab. In Grasgehren gab es beim Hörnerlauf die richtige Abkühlung.
    32 Grad am Samstag und fast 30 Grad am Sonntag verlangen Läufern und Helfern alles ab. In Grasgehren gab es beim Hörnerlauf die richtige Abkühlung. Foto: Dominik Berchtold

    Es war ein rauschendes Fest – so, wie es zum 18. Geburtstag eben sein muss. Mit fast 3300 Starterinnen und Startern stieß der Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen in seiner 18. Auflage in neue Sphären vor. Damit verdoppelte der APM in den vergangenen Jahren diese Zahl – im Vergleich zu den nun 3800 Meldungen aus 54 Nationen nahmen im Vorjahr noch 2300 Sportler teil. „Das ist vollkommen irre und überrennt uns komplett – im positiven Sinn“, freute sich Organisator Axel Reusch, der das Event gemeinsam mit Christian Feger ausrichtet. „Es ist unglaublich, dass der Lauf in der Szene so einen Stellenwert genießt.“

