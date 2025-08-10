Rekord-Event im Allgäu Panorama Marathon wird zur Hitzeschlacht: Diese Rekorde sind in Sonthofen gepurzelt

Der Allgäu Panorama Marathon feiert beim „18. Geburtstag“ nicht nur einen Teilnehmerrekord mit 3300 Läufern. Organisator Axel Reusch knackt eine besondere Bestmarke.