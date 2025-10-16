Allgäuer Supertalent: „Wenn Menschen an Golf denken, sollen sie irgendwann auch an meinen Namen denken“

Ein letzter Putt an Loch 18 und dann war es vollbracht. Nils-Levi Bock zieht seine Kappe ab, grüßt ins Publikum, nimmt die Gratulationen seiner Kontrahenten entgegen. Der 18-Jährige hat es geschafft: Deutscher Meister im Golf in der offenen Klasse. Der Triumph auf der Anlage in Trier ist der größte Sieg des jungen Sportlers. Er soll aber erst der Anfang sein.
Auf dem Weg in die Weltspitze?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden