Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Deutscher Meister im Golf: Nils-Levi Bock und der Weg zum Profisportler

Auf dem Weg in die Weltspitze?

Allgäuer Supertalent: „Wenn Menschen an Golf denken, sollen sie irgendwann auch an meinen Namen denken“

Der 18-jährige Nils-Levi Bock krönte sich im August zum Deutschen Meister. Warum ein Misserfolg den Grundstein legte und was er am Allgäu vermisst.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Nils-Levi Bock (geboren in Füssen, aufgewachsen in Immenstadt-Stein), ist neuer deutscher Golf-Meister in der offenen Altersklasse.
    Nils-Levi Bock (geboren in Füssen, aufgewachsen in Immenstadt-Stein), ist neuer deutscher Golf-Meister in der offenen Altersklasse. Foto: DGV/stebl

    Ein letzter Putt an Loch 18 und dann war es vollbracht. Nils-Levi Bock zieht seine Kappe ab, grüßt ins Publikum, nimmt die Gratulationen seiner Kontrahenten entgegen. Der 18-Jährige hat es geschafft: Deutscher Meister im Golf in der offenen Klasse. Der Triumph auf der Anlage in Trier ist der größte Sieg des jungen Sportlers. Er soll aber erst der Anfang sein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden