Allgäu Triathlon 2025: Ergebnisse und Emotionen zum Sportevent in Immenstadt

Über 90 Fotos vom Mega-Event

Allgäu-Triathlon 2025: So erging es Faris Al-Sultan bei der einmaligen Rückkehr

Während die Blicke auf den Ex-Weltmeister gerichtet waren, erlebt eine sportliche Familie einen Festtag. Die Classic-Siegerin hätte letzte Woche keiner getippt.
Von Lukas Herr
    •
    •
    •
    Ein allerletztes Mal: Faris Al-Sultan (rechts) im Ziel beim Allgäu Triathlon mit Hannes Blaschke.
    Ein allerletztes Mal: Faris Al-Sultan (rechts) im Ziel beim Allgäu Triathlon mit Hannes Blaschke. Foto: Dominik Berchtold

    Der Allgäu-Triathlon in Immenstadt liefert auch 2025 spektakulären Sport. Rund 2600 Starterinnen und Starter stiegen am Sonntag bei einer Wassertemperatur von 23,1 Grad in den großen Alpsee, bevor sie sich auf den verschiedenen Distanzen über Kalvarienberg und Kuhsteig kämpften. Eine der prägenden Figuren des Rennens landete nicht auf dem Podest und war trotzdem im Mittelpunkt.

