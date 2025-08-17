Allgäu-Triathlon 2025: So erging es Faris Al-Sultan bei der einmaligen Rückkehr

Der Allgäu-Triathlon in Immenstadt liefert auch 2025 spektakulären Sport. Rund 2600 Starterinnen und Starter stiegen am Sonntag bei einer Wassertemperatur von 23,1 Grad in den großen Alpsee, bevor sie sich auf den verschiedenen Distanzen über Kalvarienberg und Kuhsteig kämpften. Eine der prägenden Figuren des Rennens landete nicht auf dem Podest und war trotzdem im Mittelpunkt.
Über 90 Fotos vom Mega-Event
