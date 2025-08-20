Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Allgäu Triathlon 2025: Exklusiver Einblick ins Führungsfahrzeug

Allgäu-Triathlon 2025

Unterwegs im Führungsfahrzeug beim Allgäu-Triathlon - das hat unser Autor erlebt

Exklusive Einblicke beim Allgäu-Triathlon 2025: Ein Führungsfahrzeug spielt eine entscheidende Rolle - auch bei Notfällen. Unser Autor ist mitgefahren.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Stimmungshochburg aus besonderer Perspektive: Blickwinkel wie diesen auf die Athleten am Kalvarienberg erlebt man aus dem Führungsfahrzeug heraus.
    Stimmungshochburg aus besonderer Perspektive: Blickwinkel wie diesen auf die Athleten am Kalvarienberg erlebt man aus dem Führungsfahrzeug heraus. Foto: Dominik Berchtold

    Wer die Bilder von Kuhsteig und Kalvarienberg kennt, kann sich kaum vorstellen, wie leise der Allgäu-Triathlon manchmal ist. „Ich bin gerade mit 150 Menschen vom Parkplatz zur Wechselzone gelaufen und hätte eine Stecknadel fallen hören können“, sagt Markus Weeger. „Die Anspannung vor dem Rennstart ist immens.“ Der 33-Jährige hat eine besondere Aufgabe: Er steuert das Führungsfahrzeug auf der Radstrecke. Unser Autor hat ihn auf dem Beifahrersitz begleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden