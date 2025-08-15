Festwochen-Endspurt: So kommen Sie mit Bus, Bahn und Anruf-Sammel-Taxi nachts zurück ins Oberallgäu

Am Samstag, 9. August, startet offiziell die Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten, aber bereits am Abend davor kann gefeiert werden. Bis Sonntag, 17. August, werden auch viele Oberallgäuer das Festgelände besuchen. Wer das eigene Auto stehen lassen möchte, kommt mit Bus und Bahn teils auch nach Mitternacht nach Hause. Wir liefern einen Überblick für die verschiedenen Gemeinden.
Allgäuer Festwoche 2025
