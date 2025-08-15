Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Allgäuer Festwoche 2025: Rückweg mit Bus Bahn Taxi nach Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf

Allgäuer Festwoche 2025

Festwochen-Endspurt: So kommen Sie mit Bus, Bahn und Anruf-Sammel-Taxi nachts zurück ins Oberallgäu

Zeiten, Routen und Ziele: Wie es nach dem Bierzelt heim nach Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Blaichach, Burgberg, Fischen, Oberstaufen und Bad Hindelang geht.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Wer von der Allgäuer Festwoche am Abend zurück nach Immenstadt möchte, kann neben der Bahn auch die eingerichteten Nachtbusse nutzen.
    Wer von der Allgäuer Festwoche am Abend zurück nach Immenstadt möchte, kann neben der Bahn auch die eingerichteten Nachtbusse nutzen. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Am Samstag, 9. August, startet offiziell die Allgäuer Festwoche 2025 in Kempten, aber bereits am Abend davor kann gefeiert werden. Bis Sonntag, 17. August, werden auch viele Oberallgäuer das Festgelände besuchen. Wer das eigene Auto stehen lassen möchte, kommt mit Bus und Bahn teils auch nach Mitternacht nach Hause. Wir liefern einen Überblick für die verschiedenen Gemeinden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden