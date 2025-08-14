Icon Menü
Allgäuer Festwoche Kempten: Diese regionalen Unternehmen setzen erstmals Trends auf der Messe.

Allgäuer Festwoche 2025

Gin, Kerzen und Robinien: Diese Allgäuer Unternehmen sind erstmals auf der Allgäuer Festwoche

Neu auf der Allgäuer Festwoche: Die Haselmühle will mit Tinyhaus und neuen Holzprodukten punkten, der Naturpark Nagelfluhkette vergleicht Kulturlandschaft mit Jenga.
Von Ulrich Weigel
    Was hat die Allgäuer Kulturlandschaft mit dem Geschicklichkeitsspiel Jenga zu tun? Sonja Hatt vom Naturpark Nagelfluhkette erklärt es auf der Allgäuer Festwoche in Kempten.
    Was hat die Allgäuer Kulturlandschaft mit dem Geschicklichkeitsspiel Jenga zu tun? Sonja Hatt vom Naturpark Nagelfluhkette erklärt es auf der Allgäuer Festwoche in Kempten. Foto: Ulrich Weigel

    Was hat die Natur der Allgäuer Kulturlandschaft mit dem Geschicklichkeitsspiel Jenga zu tun? Wer zu viel rausnimmt, kann das System zum Einsturz bringen. Damit meint Sonja Hatt, Projektmanagerin beim Naturpark Nagelfluhkette, einerseits die Tier- und Pflanzenvielfalt, andererseits das Spiel mit dem Holzturm, aus dem man im Wechsel Klötzchen rauszieht - in der Hoffnung, dass alles gutgeht und der Turm nicht einstürzt.

