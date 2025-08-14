Allgäuer Festwoche 2025 Gin, Kerzen und Robinien: Diese Allgäuer Unternehmen sind erstmals auf der Allgäuer Festwoche

Neu auf der Allgäuer Festwoche: Die Haselmühle will mit Tinyhaus und neuen Holzprodukten punkten, der Naturpark Nagelfluhkette vergleicht Kulturlandschaft mit Jenga.