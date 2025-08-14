Gin, Kerzen und Robinien: Diese Allgäuer Unternehmen sind erstmals auf der Allgäuer Festwoche

Was hat die Natur der Allgäuer Kulturlandschaft mit dem Geschicklichkeitsspiel Jenga zu tun? Wer zu viel rausnimmt, kann das System zum Einsturz bringen. Damit meint Sonja Hatt, Projektmanagerin beim Naturpark Nagelfluhkette, einerseits die Tier- und Pflanzenvielfalt, andererseits das Spiel mit dem Holzturm, aus dem man im Wechsel Klötzchen rauszieht - in der Hoffnung, dass alles gutgeht und der Turm nicht einstürzt.
Allgäuer Festwoche 2025
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden