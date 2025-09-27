Allgäuer Liedgut: So entstand das Jodel-Brauchtum in der Region

Die Breitachtaler Johlar aus Oberstdorf-Tiefenbach organisieren heuer gemeinsam mit dem G.T.E.V. Breitachtaler Tiefenbach den Lieder- und Jodlertag. Er findet zum 75. Mal statt – und zwar am Freitag, 3. Oktober, im Oberstdorf-Haus. 24 Gruppen haben zugesagt. Idee und Weiterentwicklung dieser Traditionsveranstaltung erläutert Andreas Hoiß, Vorsitzender der Breitachtaler Johlar, im Gespräch mit unserer Redaktion.

