„Die leuchtenden Kinderaugen werde ich nie vergessen“: Allgäuer Zahnärztin hilft Menschen in Nepal

Wenn die 28-jährige Zahnärztin Annabel Weegen aus Bad Hindelang morgens in ihre Praxis geht, erwartet sie normalerweise eine moderne Ausstattung, sterile Räume und die Sicherheit, dass für jede Behandlung das passende Instrument bereitliegt. Doch für zwei Monate sah ihr Arbeitsalltag völlig anders aus. Statt im Allgäu zu praktizieren, reiste sie nach Nepal, wo sie gemeinsam mit der Hilfsorganisation United Smiles ehrenamtlich Menschen versorgte, die sonst kaum je die Chance hätten, einen Zahnarzt aufzusuchen.

