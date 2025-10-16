Icon Menü
Arthur Wirthensohn aus Sonthofen ist tot: Stadtrat, Bäckerei-Geschäftsführer, Leben und Wirken

Zum Tod von Arthur Wirthensohn

Überall zuhause, in den Bergen daheim

Von Stadtpolitik bis Gastronomie: Jede Zeitreise mit Arthur Wirthensohn war bereichernd. Mit 88 Jahren ist der Sonthofer nun gestorben. Eine Geschichte bleibt der Nachwelt.
Von Ronald Maior
    Er liebte die Berge, bis zu den 8000ern. Auch im hohen Alter blieb Arthur Wirthensohn mit Radtouren und Wanderungen stets in Bewegung. Foto: Wirthensohn privat

    Wann immer man sich mit Arthur Wirthensohn auf eine Zeitreise begab, wurde man nicht enttäuscht: Stadtpolitik, Gastronomie, Exkurse in die Berge, in die Sportwelt, ja sogar beim Bau des Illerstadions im Herbst 1946 war der Sonthofer Zeitzeuge. Mit 88 Jahren ist Wirthensohn nun gestorben. Exakt einen Monat nach seiner Gattin Gerdi, mit der er 62 Jahre lang verheiratet war. „Wir hatten den Eindruck, dass er gewartet hat, bis sie geht. Und dann konnte er loslassen“, sagt sein Sohn Thomas Wirthensohn. „Allseits bekannt in der Stadt“ sei sein Vater gewesen, quasi ein bunter Hund.

