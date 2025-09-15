Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Viraler Hit: Ein alter Ford Capri aus dem Allgäu wird zum Instagram-Star

1,6 Millionen Aufrufe

Ein alter Ford Capri aus Hindelang wird zum Instagram-Star

1997 hängt das Autohaus Fersch einen Ford Capri an die Außenwand. Dank Instagram kommt der Wagen zu unerwartetem Ruhm, obwohl er schon nicht mehr dort hängt.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Am Haken: Das Hindelanger Autohaus Fersch nahm im Juli einen alten Ford von der Wand, an der er seit 1997 hing. Das Unternehmen stellte ein Kurzvideo davon auf Instagram und sorgte für einen viralen Hit.
    Am Haken: Das Hindelanger Autohaus Fersch nahm im Juli einen alten Ford von der Wand, an der er seit 1997 hing. Das Unternehmen stellte ein Kurzvideo davon auf Instagram und sorgte für einen viralen Hit. Foto: Laura Holzmann

    „Jetzt wurde ich gehackt“, dachte Laura Holzmann. Auf ihrem Smartphone sind auf einmal hunderte Nachrichten, als sie es in der Mittagspause auspackt. Verantwortlich für die Flut an Mitteilungen ist Instagram. Vielleicht massenhaft Bots? Nein. Die Nachrichten sind von echten Menschen. Menschen, die alle dasselbe Video gesehen habe. Der Star ist ein alter Ford Capri. Ein alter halber Ford Capri

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden