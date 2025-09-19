Das harte Leben und das Gefühl der Freiheit: Bad Hindelanger Fotograf berichtet über Alpwirtschaft

Enge Besucherdichte ist ja schon fast ein Markenzeichen bei den Vorträgen des Ostrachtaler Fotografen und Autors Christian Heumader. So war auch das Immenstädter Literaturhaus dicht besetzt bei Heumaders Präsentation seines jüngsten Streichs, pardon Buchs „Über die Alpwirtschaft im Allgäu“, das seinem Lieblingstier, dem Rind, unter dem Motto „`s Vieh“ ein reichbebildertes spannungsvolles und wunderschönes Denkmal setzt.
Ausstellung über Älpler
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden