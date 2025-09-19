Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Bad Hindelanger Fotograf berichtet über die Alpwirtschaft und das harte Leben am Berg

Ausstellung über Älpler

Das harte Leben und das Gefühl der Freiheit: Bad Hindelanger Fotograf berichtet über Alpwirtschaft

Der Fotograf und Autor Christian Heumader aus Bad Hindelang erzählt in Immenstadt über „Die Alpwirtschaft im Allgäu“. Was Lesung und Ausstellung bieten.
Von Rosemarie Schwesinger
    • |
    • |
    • |
    Menschen, die alte Handwerkskunst pflegen, hat Christian Heumader in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen porträtiert.
    Menschen, die alte Handwerkskunst pflegen, hat Christian Heumader in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen porträtiert. Foto: Rosemarie Schwesinger

    Enge Besucherdichte ist ja schon fast ein Markenzeichen bei den Vorträgen des Ostrachtaler Fotografen und Autors Christian Heumader. So war auch das Immenstädter Literaturhaus dicht besetzt bei Heumaders Präsentation seines jüngsten Streichs, pardon Buchs „Über die Alpwirtschaft im Allgäu“, das seinem Lieblingstier, dem Rind, unter dem Motto „`s Vieh“ ein reichbebildertes spannungsvolles und wunderschönes Denkmal setzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden