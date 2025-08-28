Icon Menü
Bahn sperrt Strecke nach Oberstdorf: alles zu Bus, Schienenersatzverkehr, Abfahrt, Umstieg und Gespäck

Sperrung in den Ferien

Darum stehen ab Samstag die Züge nach Oberstdorf still

Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Bahnstrecke im Allgäu für mehrere Wochen gesperrt. Die Bahn setzt stattdessen Busse ein, doch Reisende müssen einiges beachten.
Von Sibylle Mettler
    • |
    • |
    • |
    Bei Fischen steht der Zugverkehr bald still, weil die Gleise erneuert werden.
    Bei Fischen steht der Zugverkehr bald still, weil die Gleise erneuert werden. Foto: Ralf Lienert

    Ab Samstag, 30. August 2025, sperrt die Deutsche Bahn wegen Bauarbeiten eine wichtige Strecke im Oberallgäu. Wer in den Ferien mit dem Zug zwischen Immenstadt, Sonthofen, Fischen und Oberstdorf unterwegs ist, muss einige Änderungen beachten und auf den Bus ausweichen. Achtung, dieser Schienenersatzverkehr fährt teilweise früher ab. Die Intercity-Verbindungen nach Dortmund und Hamburg entfallen. Das gilt es zu beachten.

