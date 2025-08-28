Darum stehen ab Samstag die Züge nach Oberstdorf still

Ab diesem Samstag, 30. August 2025, sperrt die Deutsche Bahn eine wichtige Strecke im Oberallgäu. Wer in den Ferien mit dem Zug zwischen Immenstadt, Sonthofen, Fischen und Oberstdorf unterwegs ist, muss einige Änderungen beachten und auf den Bus ausweichen. Achtung, dieser Schienenersatzverkehr fährt teilweise früher ab. Die Intercity-Verbindungen nach Dortmund und Hamburg entfallen. Grund sind Bauarbeiten - die Gleise auf der Strecke werden erneuert.
Sperrung in den Ferien
